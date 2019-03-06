Россия
 
Последние новости
В США захотели закончить войну в Афганистане
В Госдуме отреагировали на мечту гаишников о дорогах без женщин
Боец UFC поведал о смертельных угрозах со стороны менеджера Нурмагомедова
Россиянина арестовали за публичное пренебрежение к возможности ареста
На твитах Трампа научились зарабатывать
В Москву придет резкое похолодание 
Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу
Жених и невеста пригласили незнакомку на свадьбу и оба влюбились в нее
На Украине рассказали о разработке «плана Б» по транзиту газа
Новости партнеров

Казанцу дали срок за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

Перейти в «Мою Ленту»
Батырхан Агзамов

В Казани на трое суток арестовали активиста движения татарской молодежи «Азатлык» Батырхана Агзамова за разжигание розни между русскими и татарами, передает «Коммерсантъ» в среду, 6 марта.

По данным издания, он стал первым жителем региона, осужденным по новой антиэкстремистской административной статье (20.3.1 КоАП), появившейся после частичной декриминализации соответствующей уголовной статьи (282 УК).

Мужчина выступал в соцсетях с резкой критикой взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. При этом виновным он себя не признает, говоря, что лишь перечислил исторические факты.

В прошлом и позапрошлом году Агзамов публиковал обращения, в которых упрекал земляков в уклонении от участия в митингах татарских националистов, проводимых в память о Казанском ханстве, и утверждал, что война за Казань еще не проиграна. Агзамов также выкладывал ролики с критикой отношения России к Украине.

Согласно экспертизе проведенной по заказу республиканского управления ФСБ, в материалах активиста содержатся унизительные оценки русских. В феврале нынешнего года сотрудники спецслужб обратились к прокуратуре с требованием возбудить в отношении него административное дело.

В прошлом Агзамова уже неоднократно привлекали к ответственности за публикации картинок с коловратом и кельтским крестом в соцсетях, радикальные суждения и участие в протестных акциях.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Татарскому активисту назначили арест за посты о взятии Казани
Оскорбивший крымских татар учебник изымут из библиотек
Татарского чиновника обвинили в экстремизме после запрета шествия татар
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 марта

«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»

Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
17:01 4 марта

Путин вывел Россию из ракетного договора

09:55Сегодня

В Госдуме отреагировали на мечту гаишников о дорогах без женщин

09:37Сегодня

Россиянина арестовали за публичное пренебрежение к возможности ареста

Россия00:02 4 марта

«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»

Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
05:04Сегодня

Российские чиновники снова убрали мусор фотошопом

09:01Сегодня

Россиянке продали пачку камней вместо сахара

06:02Сегодня

Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Россия00:01 2 марта

«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»

Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
11:37 3 марта

Названы основные психические заболевания россиян

02:06Сегодня

Россиян продолжат забирать в армию

07:44Сегодня

Крым захотел вернуться в Россию на всех картах мира

Россия
«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»
Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»
Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
Москва на капремонте
Что принесет масштабная программа жителям города
В Госдуме отреагировали на мечту гаишников о дорогах без женщин
Россиянина арестовали за публичное пренебрежение к возможности ареста
Российские чиновники снова убрали мусор фотошопом
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку
В США захотели закончить войну в Афганистане
Бабушки решили бороться за детей уехавших в ИГ француженок
Пентагон обновил свои планы по Арктике из-за России
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Все материалы
Бывший СССР
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Дочь первого президента Узбекистана задержали в Ташкенте
Кириллу Вышинскому предъявили обвинения и собрались этапировать его в Киев
Лукашенко собрался налаживать отношения с НАТО
Россию признали главной террористической угрозой Украине
Все материалы
Экономика
В активном поиске
США и Европа нашли способ заманить лучших специалистов. России есть чему поучиться
Определены лучшие ликерные вина
На твитах Трампа научились зарабатывать
Названа лучшая шоколадная паста
Гудбай, Ленин
Кровь, принудительный труд и продажа оружия. Как выживали коммунисты в ГДР
Минфин еще больше ослабит рубль
На Украине рассказали о разработке «плана Б» по транзиту газа
Все материалы
Силовые структуры
Шабтай Калманович (слева) и глава ювелирной фирмы «Лукас» Карл Шахнис«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»
Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
На дне «Океана»
В СССР делали миллионы на черной икре. Ее прятали в банках с килькой и вывозили на Запад
Российский военный сел за смертельный нокаут
По делу о бунте подростков в российской колонии вынесли приговор
Российские следователи задумались о составлении портретов по ДНК
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«В России никогда не любили своих правителей»
Эту царицу считают всероссийской кровавой барыней. Но она могла дать нашей стране свободу
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»
Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
Выявлена новая опасность сахара и сладких напитков
Microsoft признал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Названа польза сна в борьбе с раком и старением
В Китае нашли древний сосуд с «эликсиром бессмертия»
Все материалы
Спорт
В Норвегии заговорили о наивности российских лыжников
Боец UFC поведал о смертельных угрозах со стороны менеджера Нурмагомедова
К Кокорину пустят врачей «Зенита»
Российская биатлонистка пропустила допинг-тест и пропустит чемпионат мира
Олимпийская чемпионка пожаловалась на полный хаос в российском биатлоне
Игра в Кости
Лучший боец мира на вершине, Дагестанский Дракон еще ближе к титулу: UFC 235
«Реал» впервые за 5 лет остался без четвертьфинала Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
«Серебряков четверть века капал мне на мозги»
Создатель «Ассы» не снимал кино 25 лет: Сергей Ливнев возвращается с новым фильмом
Озабоченная помощь
Слепаков, Хлебников и другие: один из лучших русских сериалов 2010-х снова в моде
«Я — та сука, которую ты ненавидел»
Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет
The Prodigy отменили все концерты
Суд потребовал заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
Вышел трейлер финального сезона «Игры престолов»
«Патриотизм так или иначе сводится к любви к родине»
Игорь Петренко об иммиграции, настоящих мужиках и воздухе России
Все материалы
Интернет и СМИ
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
«Бог знает, как я все еще жив»
Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
Новобрачные решили устроить свадьбу без еды и разозлили гостью
Участник «Кто хочет стать миллионером?» впервые за долгое время дошел до финала
ГИБДД помечтала о дороге без женщин
Побывавший у Дудя украинский журналист рассказал об угрозах в свой адрес
Все материалы
Ценности
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Названы главные любители вина в России
Европейцам показали золотой «Кортеж» Путина
Сестра Кардашьян снялась обнаженной ради нового заработка
Представлен самый дорогой в истории автомобиль
Все материалы
Путешествия
В гости к лепреконам
Пьяные ирландцы, травка и заповедники. Чем заняться в Дублине
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Раскрыта правда о гигиене в бассейнах отелей
Российский музей вошел в список лучших достопримечательностей мира
Раскрыты подробности сексуальной жизни экипажа круизных лайнеров
Почти 200 человек прокатились голышом на аттракционе и побили мировой рекорд
Все материалы
Из жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
Японец случайно украсил урну с прахом покойной жены секс-игрушкой
Жених и невеста пригласили незнакомку на свадьбу и оба влюбились в нее
Миллионер предложил состояние за женитьбу на дочери
Со смехом рушившему дома обманутому строителю вынесли приговор
Все материалы
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Таким будет будущий Nissan Qashqai
Знакомимся с электрическим концепт-каром Nissan IMq
Неизвестные пикапы
Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?
Есть зарядка от «Айпейса»?
Едем из Москвы в Петербург на электрическом Ягуаре
Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»
Mitsubishi показала прообраз Outlander следующего поколения
В Женеву привезли «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин
Все материалы
Дом
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
Маленькие мои
Коммуналки снова в моде. Их владельцы сдают комнаты и зарабатывают миллионы
Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года
Трехлитровая банка с водой спровоцировала пожар в квартире россиянки
Упавший с крыши снег оставил мэра российского города без машины
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели в два раза
Все материалы