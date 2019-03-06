Казанцу дали срок за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

В Казани на трое суток арестовали активиста движения татарской молодежи «Азатлык» Батырхана Агзамова за разжигание розни между русскими и татарами, передает «Коммерсантъ» в среду, 6 марта.

По данным издания, он стал первым жителем региона, осужденным по новой антиэкстремистской административной статье (20.3.1 КоАП), появившейся после частичной декриминализации соответствующей уголовной статьи (282 УК).

Мужчина выступал в соцсетях с резкой критикой взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. При этом виновным он себя не признает, говоря, что лишь перечислил исторические факты.

В прошлом и позапрошлом году Агзамов публиковал обращения, в которых упрекал земляков в уклонении от участия в митингах татарских националистов, проводимых в память о Казанском ханстве, и утверждал, что война за Казань еще не проиграна. Агзамов также выкладывал ролики с критикой отношения России к Украине.

Согласно экспертизе проведенной по заказу республиканского управления ФСБ, в материалах активиста содержатся унизительные оценки русских. В феврале нынешнего года сотрудники спецслужб обратились к прокуратуре с требованием возбудить в отношении него административное дело.

В прошлом Агзамова уже неоднократно привлекали к ответственности за публикации картинок с коловратом и кельтским крестом в соцсетях, радикальные суждения и участие в протестных акциях.

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