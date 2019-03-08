«Мисс юная Вселенная» умерла в юности

Победительница конкурса «Мисс юная Вселенная-2017» Лотте ван дер Зее умерла в возрасте 19 лет от сердечного приступа. Об этом сообщили ее родители в Instagram-аккаунте дочери.

По информации The Sun, инцидент произошел в Австрии, на горнолыжном курорте Вестендорф, где голландская модель отдыхала вместе с семьей. В последнюю ночь перед смертью, рассказали родители, их дочь встречалась с друзьями, однако вернулась довольная и не жаловалась на проблемы со здоровьем.

На следующее утро девушка не вышла к завтраку, и, когда родители решили ее проверить, обнаружили, что она больна. Вскоре у ван дер Зее случился сердечный приступ.

Австрийские медики поместили ее в искусственную кому и перевезли в больницу в Мюнхене, где она скончалась. Врачи проводят исследование о причинах, которые привели к сердечному приступу, однако их результаты пока неизвестны.

19-летняя девушка скончалась за день до своего двадцатилетия, 6 марта в 22:47 по местному времени,

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