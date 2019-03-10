Российский корабль с вызывающим рвоту оружием провел учения у берегов Шотландии

Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный станциями визуально-оптических помех «5П-42 Филин», которые способны вызвать у противника галлюцинации и тошноту, провел учения по противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности недалеко от единственной базы ВВС Шотландии. Об этом сообщает газета Times.

Великобритания направила военный корабль для наблюдения за «Горшковым» и тремя вспомогательными суднами, которые идут в Средиземное море.

Комплексы «5P-42 Филин» предназначены для ослепления и дезориентации противника с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей. Оружие можно использовать в сумерки или ночное время, оно действует на расстоянии до двух километров. Данными комплексами также оснащен фрегат «Адмирал Касатонов». «5P-42 Филин» будет установлен еще на двух военных кораблях, которые сейчас строятся.

Отряд кораблей во главе с «Адмиралом Горшковым» вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля.

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