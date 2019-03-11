Российских легкоатлетов вновь оставили без флага

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отстранение. Об этом на пресс-конференции рассказал глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, запись его выступления доступна на YouTube.

«Есть два ключевых требования для восстановления ВФЛА. Первое — выплата долга. Второе — анализ базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство продолжает ее изучать», — заявил Андерсен.

Функционер добавил, что четких временных рамок в вопросе восстановления ВФЛА в правах не существует. Решение IAAF продлить отстранение российской организации стало десятым по счету.

В январе российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене пожаловалась на отсутствие прогресса в борьбе с допингом в стране. По ее словам, количество положительных допинг-проб у спортсменов не сократилось. Ласицкене выразила надежду на восстановление ВФЛА к лету 2019 года.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в декабре 2018 года. Отечественные спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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