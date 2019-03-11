Обвиненную в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили на свободу

Одну из обвиняемых в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама — отпустили на свободу. Об этом сообщает Reuters.

Суд с Малайзии снял обвинения с 26-летней индонезийки Сити Аисьи в понедельник, 11 марта. «Я очень счастлива. Не ожидала, что меня освободят прямо сегодня», — сказал она журналистам по прибытии в индонезийское посольство.

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Прокурор заявил, что ему было приказано отозвать обвинения в адрес девушки, однако конкретной причины он не назвал. В то же время суд отклонил прошение защиты полностью оправдать подсудимую. По словам судьи, девушку все же могут вновь привлечь к суду, если выяснятся новые обстоятельства.

Как отмечает агентство, защита также попросила суд пересмотреть дело другой обвиняемой — Зоан Тхи Хыонг. По утверждению адвокатов, обе девушки были марионетками в руках агентов Северной Кореи. Во время расследования они утверждали, что их заманили в авантюру, а сами они были уверены, что участвуют в телепрограмме розыгрышей.

Убийство произошло 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. В то же время, по данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.

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