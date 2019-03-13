Названы самые знаменитые актеры-коты

В сети появился рейтинг из десяти самых популярных экранных котов. Список опубликован на портале «Стартфильм» в среду, 13 марта.

Лидером оказался рыжий кот Джонс из фильма Ридли Скотта «Чужой», вышедшего в 1979 году. Он же появляется в 1986 году и в «Чужих» Джеймса Кэмерона. Отмечается, что Джонс провел 57 лет в криокамере, поэтому инопланетные хищники его не пугают.

На втором месте еще одно рыжее животное — Орион из «Людей в черном», домашнее животное аркиллийца Гента Розенберга.

Тройку замыкает питомец по кличке Кот, принадлежащий героине Холли Голайтли. Романтическая комедия по мотивам романа Трумана Капоте «Завтрак у Тиффани» вышла в 1961 году. Главную роль в ней сыграла Одри Хепберн. Картина получила две премии «Оскар», а исполнителю роли Кота дважды вручили награду Picture Animal Top Star of the Year (Patsy) — аналог «Оскара» для кошек.

Четвертое место заняло крупное животное Котзилла из «Мышиной охоты». Его создали при помощи компьютерной графики. На пятой позиции разместили пушистого питомца из киноленты братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса», где рыжий безымянный кот сопровождает главного героя на протяжении почти всей картины.

В десятку наиболее популярных актеров также попали коты из фильмов «Кладбище домашних животных», «Крестный отец», «Голодные игры» и «Остин Пауэрс». На последнем месте оказался зверь злодея Блофельда, появлявшийся в нескольких частях бондианы.

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