Совет Федерации одобрил закон о наказании за оскорбление госсимволов России

Совет Федерации одобрил закон о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, российскую власть и государственные символы, сообщает ТАСС.

«За» проголосовали 145 сенаторов, «против» — трое, четверо воздержались.

Одновременно Совфед одобрил закон о блокировке фейковых новостей. Под его действия не попадают только печатные СМИ.

Госдума приняла закон о госсимволах 7 марта в третьем, окончательном чтении. Документ предполагает внесение поправок в Кодекс административных правонарушений (КоАП), согласно которым за распространение оскорбительных материалов предусматривается штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагалось наказывать арестом на 15 суток или 200 тысячами рублей штрафа.

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