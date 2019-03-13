Российский турист разбился в альпийском ущелье

Российское посольство во Франции официально подтвердило факт гибели горнолыжника из России в юго-восточном французском департаменте Верхние Альпы. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что 36-летний турист погиб 12 марта во время катания на горных лыжах. Он сорвался в ущелье с высоты 300 метров. Французская полиция ведет расследование случившегося.
В ведомстве также рассказали о том, что ситуацией с гибелью туриста занимается консульский отдел дипломатического представительства, а страховая компания организует отправку тела погибшего на родину.
Ранее в марте стало известно, что 27-летняя российская туристка Елена Кусовникова погибла, упав с балкона на четвертом этаже гостиницы в Таиланде. Ее тело ночью обнаружили полицейские у здания отеля на курорте Патонг. Причиной смерти стала травма черепа, полученная в результате падения.