Роналду предсказал разгром «Атлетико» в Лиге чемпионов

Французский защитник Патрис Эвра поделился перепиской с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне матча туринцев против мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото доступно в Instagram-аккаунте француза.

В ответ на слова поддержки от Эвра португалец пишет, что его команда «размажет» испанский клуб в домашнем матче. 12 марта в Турине «Ювентус» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0. Все три мяча на свой счет записал Роналду.

Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 по 2017 год. В 2015-м вместе с французом туринцы дошли до финала Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» со счетом 1:3. Защитник также долгое время выступал за «Манчестер Юнайтед». Вместе с Роналду он становился обладателем трофея в 2008 году.

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