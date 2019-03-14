В США увидели желание России применить ядерное оружие

Россия модернизирует вооруженные силы, чтобы в случае конфликта действовать быстро — до того, как Вашингтон сможет вмешаться. Об этом заявил глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает Voice of America.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США он отметил, что Москва не может конкурировать с США в длительном конфликте с применением обычных видов оружия. В связи с этим он считает, что Россия серьезно раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, «это часть российской доктрины».

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По словам Скапаротти, это заметно, если посмотреть на ведущуюся модернизацию российских оружейных систем. «Эскалация с целью доминирования — вот как они смотрят на это», — указал он.

Коллеги командующего также указали на то, что подобной стратегии придерживается и Китай. Они добавили, что при таком сценарии США окажутся в неблагоприятной ситуации.

13 марта Скапаротти заявил, что Россия успешно проводит военную модернизацию, однако Вашингтон все равно превосходит Москву в этой сфере. По его словам, доминирование продолжится по крайней мере до тех пор, пока американцы продолжают инвестировать в свои вооруженные силы.

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