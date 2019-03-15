В Москве пройдет фестиваль красок

В воскресенье, 24 марта, в Москве состоится индийский фестиваль Холи Мела. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Основная цель мероприятия — собрать вместе индийскую общину, русских местных жителей в России по случаю нашего традиционного праздника и продолжать развивать дружеские отношения между Россией и Индией», — уточнили организаторы.

Гостей праздника ожидает игра с красками под индийскую музыку, конкурс танца, базар, где можно будет приобрести украшения, специи, одежду, изделия ручной работы и традиционные угощения.

Празднование пройдет в центре индийской культуры по адресу: улица Куусинина, 19А (метро Полежаевская).

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