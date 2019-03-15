Культура
 
Последние новости
Депутата Госдумы задержали за взятку в три миллиарда рублей
Чернокожий ведущий вызвался помочь незнакомцам и был избит
Индиец набил полный рот живыми пчелами
Maruv отреклась от поддержки России на «Евровидении»
Московских элитных гаишников поймали на взятке
Москвич попытался «воскресить» Ленина 
Венесуэла рассказала о ненужности оружия из России
Монах сменил пол ради карьеры модели
Острые крылья довели Шакила О'Нила до слез
Путин не увидел ничего плохого для России в аресте американского инвестора
Новости партнеров

В Москве пройдет фестиваль красок

Перейти в «Мою Ленту»

В воскресенье, 24 марта, в Москве состоится индийский фестиваль Холи Мела. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Основная цель мероприятия — собрать вместе индийскую общину, русских местных жителей в России по случаю нашего традиционного праздника и продолжать развивать дружеские отношения между Россией и Индией», — уточнили организаторы.

Гостей праздника ожидает игра с красками под индийскую музыку, конкурс танца, базар, где можно будет приобрести украшения, специи, одежду, изделия ручной работы и традиционные угощения.

Празднование пройдет в центре индийской культуры по адресу: улица Куусинина, 19А (метро Полежаевская).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Музеи отметят годовщину крымской весны
Фестиваль Alfa Future People Snow Edition огласил полный список участников
Фестиваль AFP Snow Edition объявил лайн-ап
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»

13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
14:00Сегодня

Maruv отреклась от поддержки России на «Евровидении»

12:04Сегодня

Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»

09:23Сегодня

Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»

Культура00:0411 марта

«Все попробовали героин, а потом начали умирать»

Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
16:5813 марта

Россияне увидят голограмму лидера «Короля и Шута»

01:20Сегодня

Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы

19:4914 марта

Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах

Культура00:0514 марта

Страх и порок

20 лучших книг для современных школьников
16:4513 марта

Фестиваль Alfa Future People Snow Edition огласил полный список участников

18:1014 марта

Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне

17:1814 марта

В новом трейлере «Мстители» взяли в команду самую сильную женщину

Россия
Активистка феминистского сообщества на митинге в Санкт-Петербурге «Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Россиянин нашел данные о расстрелявших его прадеда и разозлил силовиков
РПЦ решила завладеть столичным музеем против его воли
Проект по продаже питьевой воды из Байкала китайцам приостановили
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии выросло до 49
ЕС ввел санкции против россиян за инцидент в Керченском проливе
Задержание подозреваемого после расстрела мечети сняли на видео
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Корейский Сталин
Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
Все материалы
Бывший СССР
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Белоруссия обвинила посла России в неуважении и назвала «счетоводом»
Саакашвили назвал цель возвращения в Киев
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Иван Овчинников«Я пошел за лидером»
Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Путин не увидел ничего плохого для России в аресте американского инвестора
Илон Маск показал новую Tesla
Российские банки нашли способ обойти санкции
Молодых россиян захотели оставить без алкоголя
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Московских элитных гаишников поймали на взятке
Россиянка заморила приемного ребенка до инвалидности ради пособия
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Поблизости от Солнца пробудилась опасная звезда
Найден способ борьбы со смертельным заболеванием мозга
Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Галлюцинационная система России оказалась неэффективной
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
Острые крылья довели Шакила О'Нила до слез
Россиянин обновил 12-летний рекорд НХЛ
На Макгрегора подали в суд
Странности бойца UFC Фергюсона заставили его жену обратиться в полицию
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы
Все материалы
Культура
«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»
13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
Maruv отреклась от поддержки России на «Евровидении»
Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Telegram рассказал о неожиданной пользе из-за сбоя соцсетей
Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Монах сменил пол ради карьеры модели
Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала
Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Собака проплыла тысячи километров и была усыплена против воли хозяйки
Поедавшего собак 600-килограммового крокодила посадили в тюрьму
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Меган Маркл начала готовиться к родам
Все материалы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором
Первый RS-кроссовер Skoda испытали за полярным кругом
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
Все материалы
Дом
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом
Названа главная угроза жилью россиян
Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры
Все материалы