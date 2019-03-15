Русская художница украсила часы пером

Швейцарская часовая компания Rado представила в Москве новую модель True Thinline My Bird, созданную в сотрудничестве с художницей и дизайнером Евгенией Миро. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в пятницу, 15 марта.

Модель True Thinline была впервые представлена в 2011 году. В новой версии корпус конструкции моноблок, циферблат и браслет часов из темно-синей высокотехнологичной керамики украшает нанесенный с помощью лазерной гравировки рисунок «птичье перо». В концепции Евгении Миро время ассоциируется с тонким пером птицы.

Фото: Rado 1 /4

Диагональ пера соединяет отметки «1 час» и «7 часов»: для дизайнера послеобеденное время всегда было самым продуктивным, что она и подчеркнула таким образом. Гравировка переходит с циферблата и корпуса на браслет: перо словно ложится на часы. Синий цвет керамики, по замыслу Евгении Миро, напоминает о мудрости и духовности: именно такое значение он имеет в иконописной символике.

На задней крышке часов дизайнер разместила стилизованное в излюбленном ею фольклорном стиле изображение птицы с красными и золотистыми перьями: эти оттенки часто встречаются в ее работах и напоминают о свете и тепле. Рисунок нанесен на сапфировое стекло задней крышки при помощи цифровой печати: ранее этот прием компания Rado не использовала.

Евгения Миро (Мирошниченко) — художница и дизайнер, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств. Работала с компаниями Hermès, Pierre Frey, Emaux de Longwy, Haviland, Serdaneli, Beauville.

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