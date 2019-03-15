США нашли повод наказать Китай

США могут ввести санкции против Китая из-за нарушения прав мусульманского населения. Об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино, передает Reuters.

«Мы склоняемся к тому, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем возможность введения санкций», — подчеркнул он. Позднее представитель ведомства уточнил, что оговорился и хотел сказать «принятие мер» вместо «санкций».

Палладино опирался на данные доклада Госдепа, опубликованного 13 марта, в котором резко осуждается притеснение мусульман-уйгуров китайским правительством в Синьцзян-Уйгурском автономной районе. Кроме того, Вашингтон отметил, что Китай нарушает права меньшинств, допускает избиения, убийства и издевательства над заключенными, а также не уважает права и свободы граждан и регулярно вмешивается в частную жизнь.

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14 марта в Китае впервые заявили о возможности закрытия так называемых центров профессиональной переподготовки, в которых массово содержатся мусульмане, в случае, если эти лагеря не будут востребованы обществом в будущем.

Китайские власти долгое время отрицали принудительное заключение мусульман в подобные центры. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре 2018 года. Тогда в одном из официальных документов парламента СУАР упоминалось, что в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

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