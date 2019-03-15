Порошенко поблагодарили за бедность

В сети появилась видеозапись визита президента Украины Петра Порошенко в Закарпатскую область. Ролик был опубликован в пятницу, 15 марта, на YouTube.

На записи слышно, как один из местных жителей обращается к главе государства со словами: «Петр Алексеевич, спасибо за бедность!» В ответ украинский лидер говорит: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью».

Мужчина продолжил словесную перепалку и обвинил Порошенко в том, что тот довел народ до состояния бедности. Затем одна из присутствующих женщин посоветовала местному жителю «немедленно закрыть рот».

В феврале украинский президент заявил, что бедность для его государства — «опасность отнюдь не меньше внешней агрессии». При этом он признал, что уровень благосостояния в стране остается низким. «Большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью», — заметил он. Экономические проблемы Украины Порошенко связал с якобы военным вторжением соседней страны.

Летом прошлого года сообщалось, что число украинцев, живущих за чертой бедности, за последние пять лет увеличилось с 15 до 25 процентов. Также, по мнению директора Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, государственная политика страны в плане развития экономики отстала на 20 лет.

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