Порошенко похлопал девушку по лицу и вынудил ее спасаться

Президент Украины Петр Порошенко похлопал по щеке девушку, задавшую ему неудобный вопрос на площади города Александрии Кировоградской области. Видео опубликовано на YouTube-канале пользователя i_vit.

На кадрах видно, как девушка задает президенту вопрос о блогере Анатолии Шарии, а тот в ответ хлопает ее рукой по лицу, после чего призывает не бояться и спрашивает ее имя и адрес.

На том же видео девушка рассказывает, что после встречи с президентом ее трижды пытались задержать полицейские и отобрать телефон. В итоге она спряталась в кафе, откуда ее забрали родители и отвезли домой. Сейчас девушка опасается, что после случившегося ее исключат из училища.

Ранее в сети появился ролик, где Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями. По словам журналистки, разместившей видео в социальных сетях, оно было снято до того, как президент сорвал шапку с головы девушки. Это тоже произошло на встрече с жителями региона.

В конце февраля украинский видеоблогер опубликовал видео, на котором сотрудник службы охраны президента Петра Порошенко выбил телефон из рук пришедшего на встречу с главой государства жителя города Кропивницкий.

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