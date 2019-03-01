Охранник Порошенко выбил телефон из рук украинца

Сотрудник службы охраны президента Украины Петра Порошенко выбил телефон из рук пришедшего на встречу с главой государства жителя города Кропивницкий, который Порошенко посетил 28 февраля. Соответствующий ролик на своем YouTube-канале опубликовал видеоблогер Анатолий Шарий.

На предоставленных Шарием видеокадрах видно, как стоящий позади украинского лидера, который в тот момент делал селфи с собравшимися, молодой человек снимает Порошенко. Внезапно устройство из рук юноши выбил сотрудник охраны украинского лидера. Шарий отмечает, что снимавший главу государства человек ничего не кричал и не задавал вопросов Порошенко — в отличие от инцидентов, когда за выбивание телефонов из рук украинцев брался сам глава государства.

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