В России создадут новые фрегаты под «Калибры» и «Цирконы»

В Северном проектно-конструкторском бюро (ПКБ) начали разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил ТАСС источник в оборонно- промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, на новых кораблях можно будет разместить до 48 крылатых ракет «Калибр», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Кроме того, уточнил источник, фрегаты получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения: артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых и радиоэлекторонных. Таким образом, их боевые возможности удастся значительно повысить, отметил он.

Также в модернизированной версии планируется существенно увеличить водоизмещение — до 7 тысяч тонн, добавил собеседник агентства.

При этом в Объединенной судостроительной корпорации данную информацию комментировать отказались.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит головной фрегат базового проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он был заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и вошел в состав флота в 2018 году. Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» проходит ходовые испытания. Третий и четвертый корабли, «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», находятся в стадии постройки. Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн и могут нести до 16 «Калибров».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!