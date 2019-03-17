Порошенко назначил нового главного разведчика

Петр Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента Украины.

Им стал Андрей Алексеенко, однако он является временно исполняющим обязанности главного разведчика.

Алексеенко занимал должность первого заместителя председателя СВР Егора Божка, который был уволен со своего поста 14 марта и перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

В декабре 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов пожаловался на нескончаемый поток украинских шпионов. «Задержание украинских шпионов происходят регулярно. Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием. У них нет идеологии, нет любви к своей Родине. Они быстро сдают все, что им там говорили, какие давали указания в управлении разведки Украины», — пояснил он.

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