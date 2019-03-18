На месте древнего кораблекрушения нашли продвинутое устройство

Ученые Университета Варвика (Великобритания) выяснили, что бронзовый диск, найденный на месте случившегося 500 лет назад кораблекрушения, является морской астролябией. На настоящий момент она считается самым древним из обнаруженных до сих пор астрономических инструментов этого типа. Статья с описанием открытия опубликована в The International Journal of Nautical Archaeology.

Исследователи провели лазерную томографию диска диаметром 177 миллиметров и весом 344 грамма. Была создана точная трехмерная модель, что позволило выявить серию из 18 меток, расположенных через равные промежутки на краю артефакта. Оказалось, что расстояние между отметками шкалы эквивалентно пятиградусным интервалам. Это доказывает, что диск являлся частью астролябии — устройства, служащего для определения высоты небесных тел над горизонтом и морской навигации.

Диск с изображением королевского герба Португалии был поднят с остатков португальского корабля, участвовавшего во втором путешествии Васко да Гамы в Индию в 1502-1503 годах. Считается, что данная астролябия была изготовлена между 1496 и 1501 годами. На настоящий момент известно о существовании 109 астрономических инструментов этого типа.

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