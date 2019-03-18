Губерниев предложил лишить денег отказавшегося бежать эстафету биатлониста

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением об отказе российского биатлониста Евгения Гараничева участвовать в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Губерниева, если Гараничев отказался от участия в гонке, ему необходимо урезать финансирование. «Если не хочет бежать за команду, готовься за другие деньги. Я не считаю, что мы должны превратить наших спортсменов в священных коров и не подтрунивать над ними», — сказал он.

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Журналист отметил, что критика должна пойти на пользу хорошему спортсмену. Если биатлонист не справляется с критикой, то на его место придет более психологически устойчивый атлет.

Ради подготовки к масс-старту Гараничев отказался от участия в субботней эстафете. Вместо него в состав команды попал дебютант чемпионата мира Никита Поршнев, который закончил свой этап на 13-м месте. В итоге сборная России стала бронзовым призером в эстафете.

10 марта Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на ЧМ. Он допустил один промах, но не заметил, как закрылась последняя мишень. В итоге биатлонист занял девятое место.

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