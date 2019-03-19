Малахов добрался до могилы группы Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов добрался до мемориала туристов из группы Игоря Дятлова. Об этом он сообщил в Instagram.

Ведущий выложил в сторис фотографию могилы инструктора Дятлова. Также он пообещал раскрыть в эфире канала «Россия 1» новые «шокирующие подробности» гибели туристов.

Ранее стало известно, что Малахов отправился на вертолете к месту гибели туристов, участвовавших в экспедиции под началом Дятлова. Съемочную группу телеканала «Россия 1» сопровождают сотрудники Генеральной прокуратуры России и журналисты издания «Комсомольская правда».

Девять туристов из группы под руководством Дятлова погибли в 1959 году. Существуют десятки версий произошедшего. Следственный комитет придерживается позиции, что к гибели группы привели плохие погодные условия и низкая подготовка участников экспедиции. Предполагается, что туристов накрыла лавина и они скончались от переохлаждения. Недавно местная прокуратура начала общенадзорную проверку этого инцидента.

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