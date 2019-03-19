Путин захотел мобилизовать петербургскую молодежь

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Юлия Аблец на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о введении в Санкт-Петербурге, где она работает председателем комитета по молодежной политике, формулы «35 на 35», направленной на привлечение молодежи в государственный сектор. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Моя основная задача — построить систему социальных лифтов для молодых ребят и разбить, наконец, стереотип, что главный социальный лифт нашего города — это "Сапсан" в Москву», — сказала Аблец, пояснив, что суть ее формулы заключается в том, что 35 процентов должностей в госсекторе и на муниципальной службе должны занимать люди в возрасте до 35 лет.

«Нужно сделать, конечно, все, чтобы молодых людей мобилизовать на эффективную работу в интересах города», — отреагировал Путин. Аблец заверила его, что это будет исполнено.

Встреча главы государства с победителями конкурса «Лидеры России» прошла 19 марта.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года и завершился 17 марта. В нем участвовали представители 68 стран. Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность.

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