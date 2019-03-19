Усик пообещал гнать людей палками ради защиты монахов

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к религии. Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале «Наш».

Усик заявил, что при необходимости будет готов защищать Украинскую православную церковь. «Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, то я возьму палку и буду гнать его ею из дома моего», — подчеркнул боксер.

При этом спортсмен заверил, что «боженька не допустит гонений». Они, по мнению Усика, лишь укрепляют веру людей и объединяют их. «А тот, кто поджигает, тот и сгорит», — сказал боксер.

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Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018-го, победив британца Тони Белью. В этом бою он защитил пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

В середине февраля стало известно, что бой против Усика собирается провести россиянин Александр Поветкин. По информации ESPN, поединок должен пройти в США в мае. Официального подтверждения этих данных не было.

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