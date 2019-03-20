Норвежский биатлонист Бе обвинил россиянина Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бе обвинил россиянина Александра Логинова в трусости. Об этом спортсмен сказал в эфире телеканала NRK.

Ранее российский спортсмен не стал отвечать на вопросы, касающиеся его допингового прошлого. По словам Бе, подобное поведение является «проявлением трусости». «Ты должен говорить не только тогда, когда получаешь медали. Надо иметь смелость отвечать на острые вопросы», — считает 30-летний норвежец.

Брат спортсмена Йоханнес Бе и французский биатлонист Мартен Фуркад также негативно высказывались о россиянине. Оба спортсмена припомнили Логинову его дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, которая продлилась с 2014 по 2016 год.

27-летний Логинов занимает вторую строчку в общем зачете Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/2019. Йоханнес Бе досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус».

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