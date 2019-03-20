Звезда кикбоксинга Бату Хасиков возглавил российский регион

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. Об этом в среду, 20 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

О своем решении российский лидер сообщил Хасикову в ходе рабочей встречи.

Ранее в среду занимавший пост главы Калмыкии Алексей Орлов сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке. Он уточнил, что находился на данной должности более восьми лет и не планирует участвовать в выборах главы региона, которые должны пройти в сентябре 2019 года. Путин принял его отставку.

До этого стало известно, что заявление об отставке подал глава Республики Алтай Александр Бердников. 19 марта об уходе с занимаемой должности заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также СМИ сообщали, что заявление об отставке написала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, однако она комментировать эту информацию отказалась.

Бату Хасиков — российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. Ранее избирался депутатом парламента Калмыкии (2008-2012), также представлял республику в Совете Федерации (2012-2014). В 2017 году был назначен советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

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