Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети

Россияне шутками отреагировали на грядущее переименование столицы Казахстана Астаны в Нурсултан в честь первого президента республики, оставившего пост.

Пользователи высмеивают первое решение нового главы государства.

Микроблогеры интересуются, как теперь называть жителей казахстанской столицы.

Один из микроблогеров придумал игру «Замени слово в названии фильма на "Нурсултан"». В результате родились «Три Нурсултана, на границе Нурсултана, штат Нурсултан», «Мстители : Эра Нурсултана» и «Мстители: Нурсултан Бесконечности», а также «Как приручить Нурсултана» и «Нурсултан слезам не верит».

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Переименовать Астану в Нурсултан на следующий день после отставки Назарбаева предложил его преемник Касым-Жомарт Токаев. Предложение одобрил парламент республики. Токаев также предлагал назвать именем Назарбаева улицы всех областных центров республики.

Назарбаев бессменно руководил Казахстаном с апреля 1990 года. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве. Сам он выступал против неоднократных предложений присвоить его имя столице и объектам инфраструктуры.

«Я публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками — делами. Я стараюсь это делать», — комментировал он идею о переименовании одного из проспектов Алма-Аты в его честь.

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