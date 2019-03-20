Полет Шойгу над Сирией показали на видео

Минобороны России / Facebook

Минобороны России выложило в Facebook ролик, в котором показан полет главы военного ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии.

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«Во время перелета Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — отмечается в посте.

В Дамаске (Сирия) Шойгу провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, которому было передано послание от главы России Владимира Путина.

В марте сообщалось, что после модернизации радиолокационные станции (РЛС) «Дарьял» будут вечными.

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