Полет Шойгу над Сирией показали на видео

Минобороны России выложило в Facebook ролик, в котором показан полет главы военного ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии.
«Во время перелета Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — отмечается в посте.
В Дамаске (Сирия) Шойгу провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, которому было передано послание от главы России Владимира Путина.
В марте сообщалось, что после модернизации радиолокационные станции (РЛС) «Дарьял» будут вечными.
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