Врач Юлии Началовой рассказал о ее финансовых проблемах

Врач певицы и актрисы Юлии Началовой — Василий Шуров — рассказал, что у нее были финансовые проблемы. Об этом сообщает «Московской комсомолец».

«Ее семья реально живет очень скромно. Юля ведь длительное время была не востребована. Я точно знаю, с деньгами там было очень туго», — заявил специалист. По его словам, в клинике она также проходила бесплатное лечение от подагры, так как «ей не с чего платить».

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Комментируя слухи о том, что у артистки был рак, Шуров отметил, что ничего об этом не знает. «Даже если у Юли и выявили онкологию, то умерла она явно не от этого заболевания. Так резко от рака не умирают. Вот сепсис — это классика», — сказал он и добавил, что Началова более месяца не обращалась к врачам из-за натертой ноги.

«В больнице ей предложили ампутацию, Началова отказалась. Доктора почистили ногу, попытались лечить — не помогло», — пояснил доктор.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как рассказал ее лечащий врач, она натерла ногу, в рану попала инфекция, затем развилась гангрена. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких.

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