Российский губернатор задумал заманить людей в музеи при помощи мощей

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что для повышения посещаемости региональных музеев нужно начать выставлять в них мощи святых. Об этом сообщает агентство «Регнум».

Он выразил недоумение по поводу того, что приходит на выставки и видит, что в зале всего пара человек. «Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск звоню: "Слушай, у тебя там мощей много. Давай, может быть, когда выставка открывается, мощи ставь туда"», — рассказал глава региона.

По мнению Артамонова, такое решение приведет к тому, что люди будут приходить поклониться святыням, а «заодно картинки посмотрят». Он добавил, что низкая посещаемость музеев связана с тем, что «власти где-то недорабатывают, не доходят до сознания людей».

В феврале стало известно, что Министерство культуры России выявило нарушения в системах безопасности четырех крупнейших музеев России. Их сочли легкой добычей для воров. Нарушения связаны с недоработками как самих учреждений, так и подразделений Росгвардии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!