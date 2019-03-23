Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии. Об этом сказано на сайте пресс-службы заксобрания страны.

По его словам, киргизская сторона сожалеет о случившемся. Он также попросил Удовиченко обеспечить безопасность соотечественников на фоне антимигрантских настроений в регионе.

Кроме того, в Якутию была направлена рабочая группа из Киргизии для решения конфликта. «Преступность не имеет национальностей, в связи с чем выражена просьба об усилении мер по обеспечению правопорядка в ближайшие дни в связи с обеспокоенностью за безопасность большого количества киргизских граждан в Якутске, не имеющих отношения к происшедшему», — сказано в сообщении МИД Киргизии.

Материалы по теме Погромы и протесты против мигрантов в Якутске После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих

Ранее трудовые мигранты из Киргизии сообщили в соцсетях о преследованиях со стороны жителей Якутии. Они отметили, что местные жители группами обходят кафе, торговые точки, где работают мигранты, и запугивают их. Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о погромах и транспортном коллапсе в республике.

17 марта в Якутске прошел стихийный митинг после того, как стало известно что 23-летний трудовой мигрант из Киргизии изнасиловал местную жительницу. После прошла встреча руководства республики с местным населением, на которую пришли несколько тысяч человек. На следующий день прошла встреча руководства республики с местным населением, на которой власти пообещали поставить на особый контроль все преступления, совершаемые мигрантами, а также депортировать всех нелегальных приезжих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!