Олимпийский чемпион назвал американских фигуристов инвалидами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о результатах чемпионата мира по фигурному катанию. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что ему не нравится американская пара Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, а их третье место — заслуга судейской бригады. «Это не танцевальная пара, это какие-то инвалиды, что бы они там ни делали. Они, конечно, все делают, элементы исполняют, но чисто внешне они мне ужасно не нравятся. Я поэтому даже не смотрю на них», — добавил он.

Олимпийский чемпион посчитал, что на данный момент практически невозможно, чтобы две российские пары были в тройке призеров. «Наши ребята — большие молодцы. Я уверен, что они будут обыгрывать французов, которые из года в год не показывают ничего нового. Да, они катаются здорово, но это становится скучно смотреть», — отметил он.

На прошедшем в Японии чемпионате мира российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли второе место в танцах на льду (211,76 балла). Победителями соревнований стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие рекордные 222,65 балла. Бронзу завоевали американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (210,40). Российская пара Александра Степанова и Иван Букин, занимавшие третье место после короткой программы, стали четвертыми (208,52).

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