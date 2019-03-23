Порошенко уличили в студенческом желании служить в КГБ

Генерал армии Украины и бывший глава СВР Украины Николай Маломуж рассказал о том, что президент страны Петр Порошенко в студенческие годы стремился служить в органах госбезопасности. Об этом военный, как сообщает РИА Новости, рассказал в эфире местного «4 канала».

По словам Маломужа, вместе с Порошенко надеялся попасть в спецслужбы и его сокурсник по киевскому Институту международных отношений, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Оба рассматривались как кандидаты для работы в КГБ и проходили разработку на предмет соответствия ей.

«Они сами изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете Международного права, подошел ко мне Саакашвили, а в целом, в институте, в перспективе, подошел сам Порошенко и сказал, что хотел бы работать», — заявил Маломуж.

Генерал рассказал, что изучение качеств обоих будущих политиков началось при Советском Союзе и закончилось уже после его распада, но «по объективным причинам, Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб тогда уже Украины». Саакашвили же все проверки выдержал, но предпочел уехать в Грузию.

Николай Маломуж с 1983 года работал в КГБ СССР и Украины на оперативных и руководящих должностях. С 2005 по 2010 год он был председателем Службы внешней разведки Украины.

Петр Порошенко находится на посту президента Украины с 2014 года, а ранее был предпринимателем, состояние которого превышает миллиард долларов. Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004-го по 2007 годы и с 2008-го по 2014 годы. В 2015-16 годах был также губернатором Одесской области, после чего стал выступать против власти Порошенко и был лишен украинского гражданства, полученного за год до этого.

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