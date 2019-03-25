Фестиваль AFP Snow Edition установил рекорд посещаемости

Фестиваль AFP Snow Edition, который прошел с 22 по 24 марта в Сочи, посетили 15 тысяч человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 марта.

Отмечается, что это стало рекордом посещаемости курорта «Роза Хутор». Само мероприятие проходило формате apres-ski, который подразумевает как музыкальную программу, так и занятия спортом. Для посетителей работали 13 трасс протяженностью 102 километра, а семь подъемников доставляли их от сцены к сцене.

За три дня на фестивале отыграли более 60 музыкантов. Открывали AFP Snow Edition Даша Ястрибуцкая, Дима Кармановский, Going Deeper, Andrey Topchy и Giorgi Poliaskas. Хедлайнерами стали бельгийский продюсер Apashe и британский электронный дуэт Chase & Status, а завершилось мероприятие сетом от питерской группы «Меджикул».

AFP Snow Edition — зимняя версия музыкального фестиваля Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области.

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