Советский разведчик объяснил поражение Спасского от Фишера в «матче века»

Советский шахматист Борис Спасский проиграл американцу Роберту Фишеру матч на первенство мира в 1972 году из-за психологического давления со стороны команды из США. Так считает ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников, которые находился тогда вместе с гроссмейстером в Рейкьявике. Он рассказал об этом РИА Новости.

«Прессинг начался еще до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе. При этом он использовал выражения, скажем так, далекие от спорта», — отметил бывший разведчик.

По его словам, по ходу матча соперники всеми силами старались вывести Спасского из равновесия. «Фишер выкидывал разные номера и при этом без всяких объяснений. Мог вдруг перенести время начала партии. Или, скажем, потребовать убрать зрителей из первых рядов», — пояснил Санников.

Ветеран добавил, что по просьбе разведки в Рейкьявик из Москвы для поддержки прилетела жена гроссмейстера, но «проигранных партий назад было не вернуть».

Матч между Спасским и Фишером проходил в исландской столице летом 1972 года. Встреча соперников из СССР и США в разгар холодной войны вызвала ажиотаж во всем мире, сопровождалась скандалами и прессингом. В прессе ее нередко называли «матчем века».

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