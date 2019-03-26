В правительстве прокомментировали задержание Абызова

Претензии правоохранительных органов к бывшему министру Михаилу Абызову связаны не с его работой в правительстве, а с коммерческой деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов, передает ТАСС.

Медведев проинформирован о задержании Абызова, подчеркнул он.

«Председатель правительства РФ безусловно в курсе текущей информационной повестки», — сказал Осипов.

«Известно, что к нему [Абызову] предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом», — считает пресс-секретарь.

Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ. По версии следствия, он в составе организованного преступного сообщества похитил четыре миллиарда рублей, принадлежавшие «Сибирской энергетической компании»(СИЮЭКО) и «Региональным электрическим сетям» (РЭС).

Идея создать открытое правительство была высказана в октябре 2011 года Медведевым, который занимал тогда пост президента России. Открытое правительство должно было стать площадкой, на базе которой органы власти смогут обсуждать свои инициативы с общественными деятелями и экспертами. Министром по взаимодействию с открытым правительством Абызов стал в мае 2012 года. В 2018 году он не вошел в состав нового кабинета министров.

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