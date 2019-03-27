В Кремле объяснили отсутствие реакции Путина на задержание Абызова

Президент России Владимир Путин не может высказать позицию по делу бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, так как это стало бы попыткой оказать давление на следствие. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также отметил, что признать бывшего министра виновным может только суд. По словам Пескова, неправомерно говорить о вмешательстве Федеральной службы безопасности (ФСБ) в работу бизнеса при обсуждении уголовного дела Абызова.

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«Мы ничего не видим, мы не видели материалы этого дела, это видели только правоохранительные органы», — добавил он.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшему министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. Абызов отвергает предъявленные ему обвинения.

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