Табун лошадей сломал забор в конюшне и ушел в Красноярск

Красноярские полицейские задержали и вернули хозяину шесть лошадей и двух жеребят, которые сломали забор в загоне, сбежали из конюшни в пригородном поселке Солонцы и отправились в город гулять по проспекту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится на сайте регионального управления ведомства.

«Поступила информация, что по проезжей части одной их главных улиц краевого центра — Свободного проспекта — бежит табун лошадей. Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось остановить их и с помощью неравнодушных граждан привести к отделу полиции», — сказала Волк.

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