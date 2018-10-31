Спасительница полицейских коней рассказала о боях без правил между лошадьми

Сотрудники московской конной полиции устраивают бои без правил между своими лошадьми ради развлечения. Об этом в среду, 31 октября, инструктор по конному спорту Наталья Пчельникова рассказала изданию «Daily Storm».

Пчельникова владеет двумя лошадьми — Грантом и Салтаном, которые раньше служили в органах внутренних дел. По словам инструктора, у полицейских возникли сложности с Грантом. В частности, животное на службе стало озлобленным и старалось к себе никого не подпускать, так что стражи порядка решили не брать коня на работу. Однако Грант стал участником «боев без правил на потеху кавалеристам», говорит женщина.

«Развлечения сводились к тому, чтобы взять двух конфликтующих темпераментных лошадей, пустить в леваду (огороженную площадку — прим. «Ленты.ру») и наслаждаться боем. А объяснить на следующий день ранения было легко, ведь животные сами себя могли покалечить — упасть там, или завалиться. Так развлекались и персонал, и сами кавалеристы», — рассказала Пчельникова.

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Со временем у Гранта начались серьезные проблемы с сердцем и ногами, он не выдерживал нагрузок. Инструктор пыталась забрать лошадь у полиции, но эти попытки растянулись на 10 лет.

«Редкие выходы Гранта в патруль сопровождались обмороками, а рваные сухожилия ног практически парализовали его. Но даже эти причины не стали вескими для полиции, чтобы просто списать животное. Больному коню нашли применение в прокате», — пишет издание. Получить животное Пчельникова смогла лишь в 2009 году, после чего Гранта долго лечили.

Второго коня, Салтана, в возрасте 10 лет взял в патруль неопытный сотрудник и уронил животное в колодец, сломав позвоночную кость. «После этого решили не лечить, это очень дорого, а отправить на мясо», — говорит Пчельникова, которой все же удалось спасти коня.

«Согласно указу президента №1205 и приказу МВД №992, лошади, как списанное движимое имущество, должны продаваться любой компании с торгов. Но Наталья [Пчельникова] утверждает, что схема не работает», — заключает издание.

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