Отловленные на время Универсиады собаки вернулись на улицу и загрустили

Зоозащитники Красноярска вернули на улицу 80 бездомных собак, которых отловили и поместили в приют на время проведения зимней Универсиады-2019. Некоторые животные долго не хотели выходить из машины и покидать людей. Сюжет об этом вышел на телеканале «7 канал Красноярск».

В разговоре с каналом сотрудники приюта признались, что за полтора месяца звери сильно привязались к ним и стали доверять человеку, и теперь это представляет опасность для вернувшихся в город животных. Из всех пойманных особей с людьми остался только один пес с выбитым глазом, которые еще не оправился от столкновения с человеческой жестокостью. Но и его в будущем выпустят на волю.

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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