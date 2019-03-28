В Гватемале грузовик протаранил помогавшую сбитому мужчине толпу

В Гватемале грузовик протаранил толпу людей. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, передает Reuters в четверг, 28 марта.

Девять человек доставлены в больницы в критическом состоянии, сказал министр здравоохранения страны Карлос Сото в эфире местного радио.

Спасатели рассказали, что грузовик въехал в толпу людей, которые собрались на проезжей части вокруг сбитого другой машиной мужчины. Был ли задержан водитель грузовика, его мотивы, а также причина аварии пока не уточняются. Инцидент произошел в муниципалитете Науала недалеко от столицы Гватемалы.

Как отмечает агентство, происшествие стало одной из самых кровопролитных автоаварий за последние годы в стране. В 2013 году автобус съехал с обрыва в сельской местности. Тогда погибли 43 человека, еще десятки пострадали.

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