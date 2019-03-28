Россиян предупредили о последствиях нападения на полицейских

Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает РАПСИ.

Журналисты агентства провели опрос среди адвокатов, которые рассказали о видах наказания за нападения в России и других странах.

«В Америке по-тихому пристрелят за это и будут совершенно правы. Сотрудники полиции выполняют важнейшую функцию — охрану правопорядка, без них будет хаос. Полицейские своим присутствием обеспечивают исполнение закона, потому эта власть и называется исполнительной. У нас за покушение на них предусмотрена, помимо прочего, высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы, в связи с мораторием на смертную казнь. Нападая на сотрудника полиции, подумайте, надо ли оно вам, ради чего вы это делаете», — отметила адвокат Сталина Гуревич.

Другой адвокат, Дмитрий Аграновский, отметил что на массовых мероприятиях люди зачастую становятся жертвами провокаций: случается так, что один человек нападает на полицейских, затем исчезает, а ответственность за него несут другие, приобщившиеся к потасовке.

Третий опрошенный, Сергей Поляков, отметил, что нападать на полицейских не стоит не только потому, что за это предусмотрена ответственность, но и по той причине, что в этот момент они выполняют свою работу, охраняя общественный порядок.

«Если нам потребуется помощь, мы куда обратимся? В полицию. Были времена, когда оскорбить такого человека было не зазорно, но это было давно. При проведении массовых мероприятий надо знать меру тем более», — отметил адвокат в беседе с журналистами.

В декабре 2017 года россиянина приговорили к полутора годам колонии за то, что он ударил полицейского ногой во время несогласованной акции на Пушкинской площади Москвы. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для здоровья представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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