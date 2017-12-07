Ударивший полицейского на несогласованной акции москвич получил 1,5 года колонии

Фигуранта дела о применении насилия в отношении полицейского, возбужденного по итогам несогласованной акции на Пушкинской площади столицы в конце марта, приговорили к полутора годам колонии. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что Дмитрий Крепкин, находившийся на не согласованном с органами исполнительной власти мероприятии в центре Москвы, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и ударил одного из них ногой.

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Крепкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)» и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Сам осужденный свою вину не признал. Он утверждал, что удалил полицейского не по ноге, а «по дубинке». Его адвокат ранее рассказывал журналисту, что и сам пострадавший «не видел, кто его ударил, не писал рапортов и не обращался в полицию».

26 марта в Москве и ряде других городов прошли антикоррупционные акции. В столичном митинге, место проведения которого не было согласовано с властями, приняли участие, по разным данным, от восьми до 10 тысяч человек, в том числе много подростков. Около 600 человек были задержаны.

По итогам акции были возбуждены уголовные дела по ряду статей: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти.