В Кремле порассуждали о выборах президента Украины

Признание или непризнание Россией итогов грядущих выборов на Украине будет зависеть от того, как они пройдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 29 марта.

«Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание [в Москве] нелегитимными итогов выборов [на Украине]. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента также отказался оценивать предвыборную кампанию на Украине. «Это дело украинцев», — пояснил Песков.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. По последним данным социологов, лидером гонки остается шоумен Владимир Зеленский, его поддерживают 26,6 процента опрошенных. Второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко — за них готовы проголосовать по 17 процентов избирателей.

Еще один кандидат в президенты, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, 28 марта заявил, что в случае победы намерен инициировать переговоры с российским лидером по Крыму и Донбассу. Он усомнился в дипломатических способностях действующего украинского президента.

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