Повредивший картину Репина раскрыл мотив преступления

Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, объяснил свой поступок во время дачи показаний в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый заявил, что испортить произведение искусства его побудило неприятное впечатление от полотна. «Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее», — признался Подпорин.

Он считает, что царь непричастен к смерти своего сына. Кроме того, Подпорина смутила кровь на картине: «Там кровь... Я видел и иконы с Иваном Грозным, да и все-таки царь был России». Однако историческая недостоверность других полотен не вызвала у мужчины желания портить их.

Ранее весной стало известно, что Третьяковская галерея намерена взыскать 20 миллионов рублей с Игоря Подпорина за повреждение картины.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Подпорин ворвался в зал Ильи Репина и ударил металлической стойкой по защитному остеклению работы «Иван Грозный и сын его Иван», в результате чего холст был поврежден в трех местах, авторская рама тоже пострадала.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!