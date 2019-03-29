В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже на Россию

В Швеции прокуратура освободила из-под стражи подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обвинения в его адрес остаются в силе, на свободу его выпустили из-за отсутствия основания для ареста. «В настоящее время имеющиеся доказательства говорят о том, что подозреваемый не может помешать проведению следствия», — говорится в заявлении прокурора Матса Лингквиста.

27 февраля сообщалось, что Служба государственной безопасности Швеции задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже на Россию. Известно, что он работал в сфере высоких технологий и, предположительно, был завербован российским разведчиком, который находится в Швеции под дипломатическим прикрытием. Отмечается, что подозреваемый якобы занимался шпионажем как минимум с 2017 года.

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