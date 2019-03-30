Роднина призвала перестать «убивать» юных фигуристок сложнейшими прыжками

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выступила против участия юных фигуристок во взрослых соревнованиях. Ее слова приводит «Советский Спорт».

Роднина заявила, что ей неинтересно наблюдать за катанием 14-летних девочек, исполняющих четверные прыжки. Она отметила, что для получения высоких баллов выступление должно быть интересным, а юные фигуристки продемонстрировать его не могут. «Я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов», — пояснила чемпионка.

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Также Роднина вспомнила, что пять лет назад «вся страна с ума сходила от Юлии Липницкой», выигравшей золото в командном турнире на Олимпиаде-2014. «Девочка потом бросила коньки и смотреть на них не хочет», — подчеркнула депутат. Она призвала не «убивать» детей четверными прыжками. «Соревноваться должны взрослые. А дети-чемпионы — это очень часто либо амбиции родителей, либо амбиции тренеров», — заключила Роднина.

На чемпионате России в конце декабря 2018-го все три первых места заняли юниорки: победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной. После соревнований за введение возрастного ценза выступила олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

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