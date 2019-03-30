В деле разбившегося на самолете футболиста Салы появились новые подробности

Пилот Дэвид Айбботсон, управлявший самолетом, потерпевшим крушение с футболистом «Кардифф Сити» Эмилиано Салой на борту, был дальтоником. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, из-за этого пилоту было запрещено летать по ночам, но разрешено днем. Cамолет Piper PA-46 Malibu была зарегистрирован в США, тем не менее, пилот имел разрешение управлять им на территории Европы.

Отмечается, что, согласно реестру американского Федерального агентства гражданской авиации, Айбботсону нужны были очки для дальтоников. О других проблемах пилота со здоровьем не сообщается.

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3 марта сообщалось, что Айбботсон не имел права перевозить коммерческих пассажиров на территории Евросоюза. При этом у него была лицензия на осуществление частных перелетов. Также отмечалось, что он не закончил обучение в британской летной школе Крэнфилд.

Самолет с Салой на борту разбился 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. По информации The Times, пилот до последнего сохранял контроль над самолетом и рассчитывал посадить воздушное судно на воду.

Тело футболиста обнаружили 4 февраля, останки летчика до сих пор не найдены.

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