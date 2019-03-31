В Лондоне произошла серия нападений на людей

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который за 12 часов ударил ножом четырех человек. Среди пострадавших есть женщина, врачи борются за ее жизнь. О происшествии в воскресенье, 31 марта, пишет Daily Mail.

Все нападения произошли в северной части Лондона. Подозреваемый, которого очевидцы описывают как высокого худого чернокожего человека, одетого в капюшон и темную одежду, нападал на своих жертв со спины.

Сначала, около 19:00 в субботу, он ударил ножом 45-летнюю женщину, которая доставлена в больницу в критическом состоянии. Затем около полуночи ранил мужчину, который тоже госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Ночью злоумышленник ударил ножом 23-летнего парня, которого нашли около 04:00 возле станции метро. Состояние этого пострадавшего стабильное. Еще один мужчина получил удар ножом уже под утро, примерно в полутора километрах от того места, где напали на женщину.

Полиция считает, что все нападения связаны, но злоумышленник выбирал случайных жертв — прохожих, которые были на улице одни. Причиной его поведения может быть психическое расстройство. Версия о террористическом мотиве отвергается.

Жителей Лондона попросили быть бдительными.

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