Футболист влетел ногой в лицо соперника

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи ударил ногой игрока ПСВ (Эйндховен) Хосе Анхеля Тасенде во время матча чемпионата Нидерландов. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте ESPN UK.
На 55-й минуте марокканский футболист, пытаясь перехватить мяч, влетел ногой в голову соперника. Удар пришелся в лицо. Тасенде упал на газон и смог подняться с помощью других футболистов. Судья Бьорн Куйперс сначала показал Мазрауи желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора удалил игрока.
Оставшись в меньшинстве, «Аякс» все равно сумел победить — 3:1.
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