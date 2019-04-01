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Всех немцев решили сделать донорами

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан представил законопроект, направленный на увеличение числа доноров внутренних органов в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно документу, каждый житель страны будет включен в регистр доноров. В то же время граждане смогут отказаться от передачи своих органов после смерти, если заранее внесут себя в соответствующий список. Кроме того, отозвать согласие могут родственники умершего, а доктора должны будут в обязательном порядке с ними проконсультироваться.

По словам Шпана, состоящего в Христианско-демократическом союзе (ХДС), подобная система действует в большинстве стран Евросоюза, а предыдущие инициативы в Германии не приводили к успеху. Его поддержали и коллеги из Социал-демократической партии (СДПГ).

В то же время группа законодателей от Христианско-социального союза (ХСС), «зеленых» и Левой партии вынесла на рассмотрение другой законопроект. Он предусматривает более частые опросы населения по этой теме. В частности, предлагается уточнять желание стать донором во время визита к врачу или при обновлении удостоверения личности. Парламентарии считают, что донорство должно оставаться добровольным решением, а не принудительным.

Теперь оба законопроекта должны будут обсуждаться в бундестаге. Дата для голосования пока не назначена.

В настоящее время врачи в Германии могут пересаживать органы лишь тех людей, которые дали свое согласие стать донорами и, к примеру, носят с собой специальную карточку донора. Сейчас очередь на трансплантацию органов в стране достигает 9,4 тысячи человек. В 2018 году операции были сделаны одной тысяче человек, а две тысячи ожидающих скончались.

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